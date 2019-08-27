Инсайдер показал телевизор Redmi TV

В сети был опубликован рекламный постер нового телевизора — Redmi TV. Изображение показал авторитетный информатор Мукул Шарма.

На изображении видно, что новый китайский телевизор получит узкие рамки по всему периметру и камеру, установленную по центру нижней части.

Redmi TV пользователям позволит подключаться к интернету и просматривать разнообразный контент.

На постере также указано, что презентация телевизора состоится 29 августа, а в этот же день китайский производитель покажет новые смартфоны — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.