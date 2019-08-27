Инсайдер показал телевизор Redmi TV

Инсайдер показал телевизор Redmi TV27.08.2019 12:08
В сети был опубликован рекламный постер нового телевизора — Redmi TV. Изображение показал авторитетный информатор Мукул Шарма.
На изображении видно, что новый китайский телевизор получит узкие рамки по всему периметру и камеру, установленную по центру нижней части.
Redmi TV пользователям позволит подключаться к интернету и просматривать разнообразный контент.
На постере также указано, что презентация телевизора состоится 29 августа, а в этот же день китайский производитель покажет новые смартфоны — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Просмотры:Метки: Redmi, Redmi TV