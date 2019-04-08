Инсайдер показал рендеры смартфона-слайдера от Asus с поддержкой 5G

Инсайдер в сети показал рендеры смартфона ASUS Zenfone, причем аппарат выполнен в необычном форм-факторе.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс изобразил смартфон слайдер, который смещается вверх и вниз, а в зависимости от выбранного направления пользователю откроется камера или мощный динамик Harman Kardon.



Продемонстрированный Zenfone получил полностью безрамочный экран. По задумке автора рендера, смартфон получил поддержку 5G.



Второй аппарат в аналогичном форм-факторе уже более простой — у него есть классический сканер отпечатка пальца, причем его разместили на задней панели.