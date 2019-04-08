Инсайдер показал рендеры смартфона-слайдера от Asus с поддержкой 5G

Инсайдер показал рендеры смартфона-слайдера от Asus с поддержкой 5G08.04.2019 12:44
Инсайдер в сети показал рендеры смартфона ASUS Zenfone, причем аппарат выполнен в необычном форм-факторе.
Авторитетный инсайдер Эван Бласс изобразил смартфон слайдер, который смещается вверх и вниз, а в зависимости от выбранного направления пользователю откроется камера или мощный динамик Harman Kardon.
Продемонстрированный Zenfone получил полностью безрамочный экран. По задумке автора рендера, смартфон получил поддержку 5G.
Второй аппарат в аналогичном форм-факторе уже более простой — у него есть классический сканер отпечатка пальца, причем его разместили на задней панели.
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