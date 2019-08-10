Инсайдер показал прозрачный чехол для смартфона Huawei Mate 30 Pro

Авторитетный индийский инсайдер Судханшу Амбхоре в соцсети опубликовал фото прозрачного чехла для смартфона Huawei Mate 30 Pro.

Чехол конечно не раскрывает все особенности будущего смартфона, но отчетливо дает понять какого размера и формы будет блок для основной камеры.

Ранее сообщалось, что в смартфоне блок под объективы будет квадратный, как у Huawei Mate 20, но чехол демонстрирует круглое отверстие, о котором сообщали ранее некоторые источники.

Еще одно большое отверстие на прозрачном чехле откроет доступ ко встроенному динамику на задней панели.

Судханшу Амбхоре еще отметил, что в Mate 30 Pro будут очень сильно загнутые края, и это будет самый большой изгиб среди существующих подобных смартфонов.

Презентация Huawei Mate 30 состоится 19 сентября. Об это было сказано на конференции разработчиков, на которой помимо новой операционной системы представили от Huawei еще и телевизор.