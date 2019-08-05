Инсайдер показал «начинку» камер флагманов Huawei и Samsung

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6 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Инсайдер показал «начинку» камер флагманов Huawei и Samsung

05.08.2019 23:01

Авторитетный инсайдер Ice Universe показал развитие матриц основных камер в смартфонах Huawei и Samsung.
В социальной сети Twitter инсайдер опубликовал изображение, на котором показаны датчики изображения, используемые во флагманских смартфонах компаний Huawei и Samsung.

Были продемонстрированы датчики начиная с Huawei P9 и Samsung Galaxy S7 edge. Изначально в корейском флагмане устанавливали матрицы крупнее, чем в Huawei.

Но начиная с Huawei P20 стали использоваться фотодатчики формата 1/1,7″. На этом же изображении была раскрыта информация про два фотодатчика Mate 30.

Как видно, смартфон оснастят главным модулем формата 1/1,5″ и вторым 1/1,7″. Оба датчика получат разрешение на 40 Мп, а третий будет на 8 Мп.

Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

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