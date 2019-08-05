Инсайдер показал «начинку» камер флагманов Huawei и Samsung

Авторитетный инсайдер Ice Universe показал развитие матриц основных камер в смартфонах Huawei и Samsung.

В социальной сети Twitter инсайдер опубликовал изображение, на котором показаны датчики изображения, используемые во флагманских смартфонах компаний Huawei и Samsung.

Были продемонстрированы датчики начиная с Huawei P9 и Samsung Galaxy S7 edge. Изначально в корейском флагмане устанавливали матрицы крупнее, чем в Huawei.

Но начиная с Huawei P20 стали использоваться фотодатчики формата 1/1,7″. На этом же изображении была раскрыта информация про два фотодатчика Mate 30.

Как видно, смартфон оснастят главным модулем формата 1/1,5″ и вторым 1/1,7″. Оба датчика получат разрешение на 40 Мп, а третий будет на 8 Мп.