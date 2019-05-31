Инсайдер показал на снимках рабочий фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4

Индийский инсайдер Мукул Шарма после того как до презентации раскрыл всю информацию про Redmi K20 принялся рассекречивать новое поколение фитнес-трекера Xiaomi Mi Band.

Зарекомендовавший себя как надежный источник, инсайдер начал показывать и другие новинки китайской компании. В этот раз он в Twitter показал рабочий Mi Band 4.

Внешне модуль практически не отличается от текущего поколения, но в нем уже не будет углубления для сенсорной кнопки, а вместо этого на экране появится круглая иконка.

В новом популярном фитнес-браслете появится возможность настраивать экран. Напомним, Mi Band 4 будет представлен с NFC и без него.

О дате презентации браслета пока ничего неизвестно, но инсайдер заявляет, что она состоится совсем скоро.