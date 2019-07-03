Инсайдер показал лицевую панель смартфона Huawei Mate 30

Инсайдер показал лицевую панель смартфона Huawei Mate 3003.07.2019 17:46
В распоряжении инсайдера Мукул Шарма (Mukul Sharma) оказались фотографии лицевой панели нового смартфона Huawei Mate 30.
Эта модель будет представлена только в октябре текущего года, поэтому утверждать, что опубликованные фото настоящие никто не берется.
Тем не менее, инсайдер сообщает, что в смартфоне будут очень тонкие рамки, но непонятно будут ли в нем вырез для камеры и каким он окажется.
Ранее сообщалось, что Mate 30 получит круглый блок для основной камеры, хотя ранее были данные, что это будет квадратный модуль, как у нового «Айфона».
Huawei Mate 30 Pro с круглой основной камерой показали на рендерах
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