Инсайдер показал лицевую панель смартфона Huawei Mate 30

В распоряжении инсайдера Мукул Шарма (Mukul Sharma) оказались фотографии лицевой панели нового смартфона Huawei Mate 30.

Эта модель будет представлена только в октябре текущего года, поэтому утверждать, что опубликованные фото настоящие никто не берется.

Тем не менее, инсайдер сообщает, что в смартфоне будут очень тонкие рамки, но непонятно будут ли в нем вырез для камеры и каким он окажется.

Ранее сообщалось, что Mate 30 получит круглый блок для основной камеры, хотя ранее были данные, что это будет квадратный модуль, как у нового «Айфона».