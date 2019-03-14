Инсайдер опубликовал фото чехла и цены на новое поколение iPad Mini

Про новое поколение iPad Mini сообщалось уже многократно. Его должны представить весной одновременно с другими новинками.

Ранее сообщалось, что iPad Mini 5 не получит серьезных изменений во внешности и в нем оставят сканер отпечатка пальца, но появится поддержка стилуса.

Теперь эти данные подтверждаются фотографиями защитного чехла и пленки на экран.

По утверждению автора снимков, это аксессуары для iPad Mini 5 и как видно на пленке есть вырез под фронтальную камеру и сканер отпечатка пальца.

Также этот источник показал фото прайса с ценами на iPad Mini 5 для Великобритании. В нем указано, что самая младшая версия маленького планшета с памятью 32 ГБ будет стоить 379 фунтов стерлингов, а самая дорогая модификация обойдется в 589 фунтов стерлингов.

