Инсайдер на видео показал трехмерную модель смартфона Huawei P30

О том как будет выглядеть Huawei P30 никто достоверно не знает, при этом уже неоднократно показывали различные рендеры смартфона.

Теперь трехмерная модель будущего P30 появилась на канале инсайдера OnLeaks. Стоит отметить, что это авторитетный инсайдер и его информация практически всегда являлась достоверной.

По данным OnLeaks, смартфон Huawei P30 получит тройную камеру, каплевидный вырез в экране под фронтальную камеру и 6-дюймовый экран.

На торце кнопка выключения будет выкрашена в оранжевый цвет, а еще на рамке видно круглое отверстие под наушники. Сканера отпечатка пальца на рендере нет и скорее всего он будет в экране.

