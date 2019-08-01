Инсайдер: Lenovo готовит ноутбук с поддержкой 5G

Компания Lenovo может оказаться первой в мире, которая выпустит ноутбук с 5G. Пока на рынке существуют только смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения.

Информатор, пожелавший остаться анонимным, со ссылкой на свои источники сообщает, что компания до конца года представит ноутбук со встроенным 5G модемом. Что это будет за ноутбук пока неизвестно.

Также источник сообщил, что Lenovo, Intel и Qualcomm объединили усилия для создания ультрапортативных устройств, которые способны работать без подзарядки весь рабочий день.