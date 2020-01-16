Инсайдер: Компания Samsung работает над Galaxy Watch 2

Инсайдер: Компания Samsung работает над Galaxy Watch 216.01.2020 21:59
Samsung популярные Galaxy Watch представила осенью 2018 года. В прошлом году были представлены другие модели смарт-часов, но преемника Galaxy Watch компания так и не выпустила.
По слухам, корейская компания не отказалась от нового поколения Galaxy Watch, но их выход значительно задержала.
Samsung сейчас разрабатывает новые смарт-часы, получившие каталожный номер SM-R840. Пока известно, что в этих часах установят аккумулятор на 330 мАч.
Других данных про часы пока нет. Источник информации предполагает, что под номером SM-R840 скрываются Galaxy Watch 2.
Предположительно, Galaxy Watch 2 представят во второй половине года одновременно с показом нового поколения Galaxy Note.
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