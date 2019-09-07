Инсайдер: IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн

В новых iPhone, которые представят 10 сентября, не будет революционного дизайна. Известно, что в них от предшественников будет отличаться только основная камера.

При этом в аппаратах показанных в 2020 году уже будет совершенно новый дизайн.

Такие данные приводят аналитик Минг-Чи Куо, который очень часто открывает достоверную информацию касательно продукции Apple.

Как будет выглядеть iPhone 2020 года неизвестно. По мнению аналитика, в смартфонах появится 5G и новые возможности камеры.

Помимо этого, в смартфонах добавят подэкранный сканер отпечатка пальца. В меньшей модели установят 5,4-дюймовый дисплей, а в большой версии iPhone экран вырастет до 6,7-дюйма.