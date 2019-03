Инсайдер: Apple в 2019 году представит два новых iPad

Ожидается, что весной компания Apple представит новое поколение iPad mini, а также обновит свой самый доступный iPad.

По слухам, обычный iPad получит экран свыше 10-дюймов и в нем останется привычный датчик отпечатка пальца.

Последние данные вообще указывают на две модели iPad, одна из которых будет с 10,2-дюймовым, а вторая с 10,5-дюймовым дисплеем.

Причем первая версия появится весной, а вторая во второй половине 2019 года. Пока неизвестно, чем будут отличиться такие iPad.

Данные про iPad были опубликованы в Twitter аккаунте, который появился в 2017 году. С него опубликовали всего восемь записей и все они касались исключительно Apple, причем все прогнозы с этого аккаунта оказались верными.

Both iPad 7 (10.2”) and the “new” iPad (10.5”, non-Pro) are coming. But not at the same time.

— CoinX (@coiiiiiiiin) 13 марта 2019 г.