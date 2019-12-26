INOI выпустила мобильный телефон, который похож на стационарный

Inoi представила мобильный телефон, который внешне повторяет дизайн стационарных телефонов.

В целом новинку позиционируют как модель для дома и офиса. У нее есть база для зарядки телефона, и при этом в него уславливается SIM-карта, а также есть возможность использования карт памяти до 16 ГБ.

Модель под названием Inoi 104 оценили в 990 рублей. В ней установили батарею на 600 мАч, Bluetooth, FM-радио и 3,5 мм разъем для наушников.

Заряжаться аппарат может как от док-станции, так и от обычного блока питания для телефонов и смартфонов.

Дизайн телефона выполнили в стиле «трубок» стандарта DECT, но в нем есть цветной 1,77 дюймовый экран, на котором отображается привычный по кнопочным телефонам Inoi интерфейс. Новинка уже доступна для покупки в черном и белом цвете.