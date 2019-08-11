Индийский магазин раскрыл стоимость и характеристики Sony Xperia 20

Этот смартфон официально не был представлен, но в одном из индийских онлайн-магазинов, модель уже появилась, благодаря чему были раскрыты характеристики, а также стоимость.

Итак, Sony Xperia 20 будет оснащен процессором Snapdragon 710 и его предложат в конфигурации 4/64 ГБ. Экран модели шестидюймовый с соотношением сторон 21:9.

На задней панели расположится камера, в которой будет два датчика по 12 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

Еще в модели сбоку расположится сканер отпечатков пальцев, а за его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3 500 мАч.

Работать Sony Xperia 20 будет под управлением Android 9.0 Pie. Оценили новинку в 350 долларов.