Индийский магазин раскрыл стоимость и характеристики Sony Xperia 20

Индийский магазин раскрыл стоимость и характеристики Sony Xperia 2011.08.2019 15:23
Этот смартфон официально не был представлен, но в одном из индийских онлайн-магазинов, модель уже появилась, благодаря чему были раскрыты характеристики, а также стоимость.
Итак, Sony Xperia 20 будет оснащен процессором Snapdragon 710 и его предложат в конфигурации 4/64 ГБ. Экран модели шестидюймовый с соотношением сторон 21:9.
На задней панели расположится камера, в которой будет два датчика по 12 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.
Еще в модели сбоку расположится сканер отпечатков пальцев, а за его автономную работу будет отвечать аккумулятор на 3 500 мАч.
Работать Sony Xperia 20 будет под управлением Android 9.0 Pie. Оценили новинку в 350 долларов.
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