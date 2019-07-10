Индийский инсайдер рассказал о следующем поколении смартфона Pocophone

В 2019 году уже не раз сообщали про новый смартфон под брендом Pocophone, в том числе были даже слухи, что китайская компания отказалась от этого бренда.

Позже инсайдеры сообщили, что Pocophone все-таки сохранят, но только для индийского рынка.

Впрочем, про Pocophone F2 новая информация поступила именно от индийского инсайдера Мукула Шарма, а он является надежным информатором, и ранее он раскрыл много подробностей про Redmi K20.

По данным инсайдера, новый Pocophone F2 получит выдвижную камеру, стереодинамики и инфракрасный порт.

Практически такую же информацию сегодня сообщал и другой инсайдер, но уже про смартфон Redmi Note.

Напомним, Pocophone F1 был представлен в августе прошлого года, и новую версию стоит ожидать тоже к концу лета.