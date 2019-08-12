Индийские iPhone не будут экспортироваться из-за высоких тарифов

В августе в Индии на заводе Foxconn стартовала сборка смартфонов iPhone. Американская компания решила перенести часть производства в Индию с целью избежать влияния торговых войн между США и Китаем.

Но как оказалось на индийском рынке Apple ждали другие проблемы.

Индия на экспорт iPhone выдвинула очень невыгодные тарифы, в связи с чем линия Foxconn в Индии может производить в год только 1 млн смартфонов, а этого хватит только перекрыть спрос на индийском рынке.

Foxconn уже полгода как пытается договорится с правительством страны о льготных тарифах на экспорт, но пока переговоры не дали никаких положительных результатов.