Индийская версия смартфона Redmi 7A возможно получит USB-C

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30 июля : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Индийская версия смартфона Redmi 7A возможно получит USB-C

30.06.2019 18:50

Бюджетный смартфон Redmi 7A скоро появится в Индии, но эта модель будет немного отличатся от китайской версии аппарата.
Как сообщил представитель компании, индийская версия Redmi 7A будет оснащена тем, чего нет у других смартфонов в данной ценовой категории.

Некоторые специалисты полагают, что в Redmi 7A получит порт USB-C, а менять аппаратную платформу для недорого смартфона никто не будет, как и устанавливать другой экран или камеры.

Напомним, в Redmi 7A уставлен восьмиядерный процессор Snapdragon 439 и минимум 2 ГБ оперативной памяти. Также еще есть вариант с 3 ГБ ОЗУ.


Экран в Redmi 7A диагональю 5,45-дюйма и его разрешение составляет 1440х720 точек. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная — на 13 Мп. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Доступный смартфон Redmi 7A скоро появится на европейском рынке

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