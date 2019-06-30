Индийская версия смартфона Redmi 7A возможно получит USB-C

Бюджетный смартфон Redmi 7A скоро появится в Индии, но эта модель будет немного отличатся от китайской версии аппарата.

Как сообщил представитель компании, индийская версия Redmi 7A будет оснащена тем, чего нет у других смартфонов в данной ценовой категории.

Некоторые специалисты полагают, что в Redmi 7A получит порт USB-C, а менять аппаратную платформу для недорого смартфона никто не будет, как и устанавливать другой экран или камеры.

Напомним, в Redmi 7A уставлен восьмиядерный процессор Snapdragon 439 и минимум 2 ГБ оперативной памяти. Также еще есть вариант с 3 ГБ ОЗУ.



Экран в Redmi 7A диагональю 5,45-дюйма и его разрешение составляет 1440х720 точек. Фронтальная камера в смартфоне на 5 Мп, основная — на 13 Мп. Работает аппарат под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.