IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro

В IKEA решили не упустить свой шанс и потроллить компанию Apple, представив рекламу обычной терки стоимостью всего 2,3 доллара.

Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.

К слову недавно специалисты озвучили предварительную стоимость нового Mac Pro.

Дизайн в виде терки и стал поводом для IKEA выпустить свою рекламу с участием обычной терки, а вот слоган рекламной компании звучит как: «Designed for apples» (Создано для яблок).

Между тем ранее конкуренты высмеяли подставку для монитора Apple за $1000.