IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro

IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro16.06.2019 22:02
В IKEA решили не упустить свой шанс и потроллить компанию Apple, представив рекламу обычной терки стоимостью всего 2,3 доллара.
Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.
К слову недавно специалисты озвучили предварительную стоимость нового Mac Pro.
Дизайн в виде терки и стал поводом для IKEA выпустить свою рекламу с участием обычной терки, а вот слоган рекламной компании звучит как: «Designed for apples» (Создано для яблок).
Между тем ранее конкуренты высмеяли подставку для монитора Apple за $1000.
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