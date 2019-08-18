IKEA начнет разрабатывать системы «умного дома»

Компания IKEA намерена заняться собственной разработкой систем «умного» дома, а для этого она уже создала отдельное подразделение.

Данное направление в компании намерены активно инвестировать, и если ранее при разработке устройств проекта Home smart привлекались отделы кампании, то теперь структурой займется отдельное подразделение.

IKEA под собственным брендом уже выпускает «умную» колонку и «умный» свет, а в Китае производитель мебели активно сотрудничает с Xiaomi, у которой большое количество устройств «умного» дома.

По словам главы нового подразделения Бьорна Блока, компания намерена улучшить домашний быт людей, и для этого уже нужны современные системы, которые дополнят уже существующие продукты IKEA.