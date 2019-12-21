Игры в PlayStation Store распродают со скидкой до 70%

В новой распродаже участвуют как новые, так и популярные игры, а максимальная скидка может составить 70 процентов.

В PlayStation Store стартовала Новогодняя распродажа, которая продлится в период с 20 декабря по 6 января, причем с 3 января список участвующих в распродаже игр будет расширен.

В период распродажи, например, игра Mortal Kombat 11 будет оценена в 1 599 рублей против 3 999 рублей.

Death Stranding предлагают со скидкой 35%, а FIFA 20 обойдется в 1 999 рублей, тогда как в целом она продается за 4 499 рублей.

Полный список игр можно посмотреть в официальном PlayStation Store.