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Игры в PlayStation Store распродают со скидкой до 70%

21.12.2019 15:42

В новой распродаже участвуют как новые, так и популярные игры, а максимальная скидка может составить 70 процентов.
В PlayStation Store стартовала Новогодняя распродажа, которая продлится в период с 20 декабря по 6 января, причем с 3 января список участвующих в распродаже игр будет расширен.

В период распродажи, например, игра Mortal Kombat 11 будет оценена в 1 599 рублей против 3 999 рублей.

Death Stranding предлагают со скидкой 35%, а FIFA 20 обойдется в 1 999 рублей, тогда как в целом она продается за 4 499 рублей.

Полный список игр можно посмотреть в официальном PlayStation Store.

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