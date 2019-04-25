Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 проверили на прочность25.04.2019 20:56
Блогер канала JerryRigEverything опубликовал новое видео, в котором показал, как проходил проверку на прочность игровой смартфон Black Shark 2.
Традиционно известный блогер испытывал устройство огнем, канцелярским ножом, а также устроил ему тест на сгибание.
Так, Xiaomi Black Shark 2, чтобы появились царапины на экране, сильно можно не стараться, тогда как даже с царапанным экраном сканер отпечатков пальцев продолжает работать.
Также удалось поцарапать и металлические боковые рамки смартфона и легко поддается царапинам задняя панель.
Во время испытания огнем на экране появилось белое пятно, которое не исчезло даже спустя длительный промежуток времени. С тестом на изгибание аппарат справился достойно.
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