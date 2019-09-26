Игровой смартфон Nubia Red Magic 3S выйдет на глобальный рынок 16 октября

Представленная в начале сентября обновленная версия игрового смартфона Nubia Red Magic 3 в продажу поступит 16 октября.

Обновленный игровой смартфон под названием Nubia Red Magic 3S в следующем месяце выйдет на глобальный рынок по цене 420 долларов, но это стоимость базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, в Nubia Red Magic 3S установили AMOLED дисплей диагональю 6,65-дюйма и частотой обновления 90 Гц.

Под «капотом» аппарата расположен самый производительный на данный момент процессор — Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.0.

Смартфон также получил дополнительные кнопки для игрового режима и стереодинамики. Также Nubia Red Magic 3S оснастили воздушным охлаждением процессора.