Игровой смартфон Black Shark 2 поступил в продажу в Европе

Модель игрового смартфона Black Shark 2 недавно дебютировала на территории Китая и уже стала доступна для покупки на европейском рынке.



Таким образом, стали известны и цены на аппарат. Так, Black Shark 2 в версии 8/128 ГБ оценили в 549 евро, а вот самая дорогая конфигурация обойдется в 649 евро.

Топовая версия имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Работает модель на платформе Snapdragon 855 и оснащена 6,39-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED. За автономность смартфона отвечает батарея на 4 000 мАч.