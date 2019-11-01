Игровой смартфон Asus ROG Phone II представили в России

Asus на российский рынок привезёт новое поколение игрового смартфона ROG Phone II, которую в магазинах можно заказать за 69 990 рублей.

ROG Phone II создавался для любителей игр на смартфоне. Устройство оснастили 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-накопителем и процессором Snapdragon 855+.

Дисплей в смартфоне 6,59 дюймовый, выполненный по технологии AMOLED, причем частота обновления матрицы до 120 Гц и временем отклика 1 мс. Под экраном установлен сканер отпечатка пальца.

На задней панели ROG Phone II установлена двойная камера с датчиками 48 и 13 Мп. Аппарат также получил мощную батарею – 6 000 мАч.

Смартфон также оснащен NFC, 3,5 мм разъёмом для наушников и стереодинамиками.

В комплекте поставляется кулер для системы охлаждения. Покупатели, оформившие заказ на игровой смартфон до 15 ноября, получат в подарок игровую гарнитуру Asus ROG Cetra, которая отдельно стоит 6 790 рублей.