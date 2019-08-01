В ближайшее время желающие купить новинку не смогут этого сделать, так как компания прекратила прием заказов, а наряду с этим извинилась перед клиентами, которые не смогли ее купить.



Дело в том, что игровой смартфон Asus ROG Phone 2 вызвал ажиотажный спрос, ведь с момента старта продаж каждые 73 секунды продавалось по 10 тысяч экземпляров.

В результате после преодоления отметки в 2,5 млн проданных устройств, компания приняла решение прекратить прием заказов, так как все выпущенные модели оказались распроданы полностью.

Руководство бренда сообщает, что новые поставки запланированы на 4, 7 и 12 августа.

Напомним, что смартфон для геймеров на новом процессоре Snapdragon 855 Plus поступил в продажу 31 июля.