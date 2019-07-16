Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench

Несколько часов назад компания Asus опубликовала первый тизер нового игрового смартфона, а также появились и первые живые фото новинки.



Этот аппарат станет первым в мире, который будет работать на новом процессоре Snapdragon 855 Plus, представленном официально накануне.

Теперь модель появилась в Geekbench. Тесты прошел смартфон в версии с новым Snapdragon 855 Plus и 12 ГБ оперативной памяти. Судя по результатам тестов, новый чип действительно показывает рост производительности в отличие от обычного процессора.

Игровой аппарат заработал 3 616 баллов в одноядерном тесте и 11 103 балла. К примеру, Xiaomi Black Shark 2 с обычным процессором набирает 3 428 и 10 771 балл.

Еще благодаря Geekbench стало известно, что Asus ROG Phone 2 будет работать под управлением Android 9.0 Pie.