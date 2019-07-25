Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 предзаказали более 2,3 млн человек

Новый игровой смартфон был представлен три дня назад, и за это время он продемонстрировал едва ли не рекордный спрос.

С момента презентации на игровой Asus ROG Phone 2 оформили заявки уже 2,3 млн человек, причем как выяснилось, этот показатель зафиксировали только в одном интернет-магазине Китая.

Стоит отметить, что многие отметили необычный дизайн, которые некоторым пришелся не по вкусу.

Тем не менее это не повлияло на ажиотажный спрос. Вероятнее всего ключевым фактором стала стоимость аппарата с новым топовым процессором Snapdragon 855 Plus.

В базовом исполнении модель имеет 8 ГБ оперативной памяти и ценник всего 504 доллара. Всего для покупки доступно шесть разных версий модели.