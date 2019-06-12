Игровой смартфон Asus ROG 2 получит дисплей с частотой 120 Гц

Игровой смартфон Asus ROG 2 получит дисплей с частотой 120 Гц12.06.2019 12:14
Asus для разработки нового поколения игрового смартфона Asus ROG привлекла специалистов Tencent Games.
Презентация Asus ROG 2 должна состояться в следующем месяце и по слухам в аппарате установят флагманский процессор от Qualcomm и 12 ГБ оперативной памяти.
Недавно Asus раскрыл информацию про дисплей своего нового игрового смартфона. Оказалось, что в нем установят матрицу с частой обновления 120 Гц.
Также под этот экран разработчики проведут адаптацию будущих игр, но каких именно пока неизвестно.
Вместе с выходом аппарата должны еще выпустить дополнительные аксессуары, среди которых будет и геймпад ROG.
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