Игровой сервис Google Stadia работает на видеокартах Radeon RX Vega 56

Google в марте провела анонс своего стримингового игрового сервиса Stadia, а теперь стали известны некоторые подробности про «железо» сервиса.

Еще на презентации представители американской компании заявляли, что каждый подписчик Stadia получит доступ к отдельной видеокарте.

Теперь известно, что на серверах Google Stadia будут установлены графические системы AMD GCN 1.5, созданные по 14-нанометровой технологии.

Источник утверждает, что это графические процессоры Radeon RX Vega 56. Напомним, Google Stadia позволяет пользователям играть в игры без мощного компьютера, и в данном случае главное, чтобы было стабильное и быстрое интернет-соединение, так как пользователь игру будет запускаться на сервере Stadia.