Игровой процессор MediaTek Helio G90 будет представлен 30 июля

Компания MediaTek через несколько дней представит усовершенствованную версию своего флагманского процессора для мобильных устройств.

30 июля будет показан MediaTek Helio G90, который станет альтернативой игровому процессору Snapdragon 855 Plus. SoC Helio G90 создан по 12 нм техпроцессу.

Информации про будущий чип пока нет, но ожидается, что в нем в сравнении с MediaTek Helio P90 будет улучшено графическое ядро, которым может стать Power-VR GM9446 или Mali-G76.

Первые смартфоны с MediaTek Helio G90 должны появится в августе.