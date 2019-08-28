Игровой ноутбук Aorus получил клавиатуру с переключателями Omron

Новинка создавалась исключительно для геймеров, и в ней помимо самого мощного «железа» на клавиатуре установили переключатели Omron.

Компания GIGABYTE выпустила новый 17-дюймовый ноутбук Aorus. В этой модели установлен восьмиядерный Intel Core i9-9980HK девятого поколения и DDR4 объёмом до 32 ГБ.

Накопитель используется M.2 NVMe PCIe SSD или классический формата 2,5 дюйма. Графическая система игрового ноутбука состоит из видеокарт NVIDIA RTX, но какие именно предложат покупателю неизвестно.

Что касается дисплея, то он будет доступен только в разрешении 1920х1080 пикселей, при этом предложат версии с частотой обновления 144 Гц и 240 Гц.

Время отклика пикселя в независимости от частоты обновления будет 3 мс. Новинка будет доступна с предустановленной ОС Windows 10.