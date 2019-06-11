Игровой монитор Samsung C27RG5 получил G-Sync и частоту обновления 240 Гц

Samsung представила новый игровой монитор с 27-дюймовой изогнутой матрицей.

Модель C27RG5 будет предлагаться по ориентировочной цене 400 долларов и за эту сумму клиент получит экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей и радиусом кривизны 1500R.

В новинке заявлено время отклика 4 мс, угол обзора 178 градусов, а частота обновления 240 Гц.

Максимальная яркость экрана 300 кд/м2, а контрастность 3000:1. Также новинка получила поддержку технологии G-Sync.

В Samsung C27RG5 есть вход DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0, а еще предусмотрен разъем для подключения наушников.

На комплектной подставке монитор регулируется по наклону в пределах -2 до 15 градусов.