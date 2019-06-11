Игровой монитор Samsung C27RG5 получил G-Sync и частоту обновления 240 Гц

Игровой монитор Samsung C27RG5 получил G-Sync и частоту обновления 240 Гц11.06.2019 16:42
Samsung представила новый игровой монитор с 27-дюймовой изогнутой матрицей.
Модель C27RG5 будет предлагаться по ориентировочной цене 400 долларов и за эту сумму клиент получит экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей и радиусом кривизны 1500R.
В новинке заявлено время отклика 4 мс, угол обзора 178 градусов, а частота обновления 240 Гц.
Максимальная яркость экрана 300 кд/м2, а контрастность 3000:1. Также новинка получила поддержку технологии G-Sync.
В Samsung C27RG5 есть вход DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0, а еще предусмотрен разъем для подключения наушников.
На комплектной подставке монитор регулируется по наклону в пределах -2 до 15 градусов.
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