Игровой монитор Samsung C27RG5 получил G-Sync и частоту обновления 240 Гц

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11 июля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Игровой монитор Samsung C27RG5 получил G-Sync и частоту обновления 240 Гц

11.06.2019 16:42

Samsung представила новый игровой монитор с 27-дюймовой изогнутой матрицей.
Модель C27RG5 будет предлагаться по ориентировочной цене 400 долларов и за эту сумму клиент получит экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей и радиусом кривизны 1500R.

В новинке заявлено время отклика 4 мс, угол обзора 178 градусов, а частота обновления 240 Гц.

Максимальная яркость экрана 300 кд/м2, а контрастность 3000:1. Также новинка получила поддержку технологии G-Sync.

В Samsung C27RG5 есть вход DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0, а еще предусмотрен разъем для подключения наушников.

На комплектной подставке монитор регулируется по наклону в пределах -2 до 15 градусов.

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