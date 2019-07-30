Игровой компьютер Lenovo в России оценен от 50 000 рублей

Lenovo в ближайшее время начнет продажи игровой системы IdeaCentre T540 Gaming с процессором Intel Core i7-9700 и 32 ГБ оперативной памяти.

Новинка будет предлагаться в сером корпусе с просвечивающиеся полосой на лицевой панели.

Компьютер в максимальной конфигурации будет доступен с процессором Intel Core i7-9700, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD накопителем. Также можно будет купить конфигурацию с жестким диском до 2 ТБ.

Графическая карта в аппарате используется Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Все «железо» в компьютере будет охлаждаться интеллектуальной системой охлаждения, которая автоматически будет регулировать охлаждение в зависимости от температуры окружающей среды.

Lenovo IdeaCentre T540 Gaming оснащен HDMI, кардридером, стандартным 3,5 мм разъёмами под гарнитуру, VGA-выходом, а еще будет по четыре порта USB 3.1 и USB 2.0.

Купить игровой компьютер можно будет в августе по цене от 50 тыс. рублей в минимальной конфигурации.