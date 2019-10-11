Игровая консоль PlayStation 5 стала доступна по предзаказу

В шведском Media Markt предзаказ на Sony PlayStation 5 открыли еще до официального подтверждения информации о сроках выхода консоли на рынок.

Несколько дней назад Sony официально подтвердила информацию о выходе нового поколения консоли.

Сразу после появления информации о выходе приставки, бельгийский ритейлер Game Mania начал принимать заказы на PlayStation 5.

Продавец просит за предварительный заказ 50 евро. Внести депозит можно в любом розничном магазине Game Mania Нидерландов и Бельгии.

Стоит отметить, что пока неизвестно, сколько будет стоить новое поколение японской консоли.