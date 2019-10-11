Игровая консоль PlayStation 5 стала доступна по предзаказу

Игровая консоль PlayStation 5 стала доступна по предзаказу11.10.2019 15:32
В шведском Media Markt предзаказ на Sony PlayStation 5 открыли еще до официального подтверждения информации о сроках выхода консоли на рынок.
Несколько дней назад Sony официально подтвердила информацию о выходе нового поколения консоли.
Сразу после появления информации о выходе приставки, бельгийский ритейлер Game Mania начал принимать заказы на PlayStation 5.
Продавец просит за предварительный заказ 50 евро. Внести депозит можно в любом розничном магазине Game Mania Нидерландов и Бельгии.
Стоит отметить, что пока неизвестно, сколько будет стоить новое поколение японской консоли.
Просмотры:Метки: Sony, Sony PlayStation 5