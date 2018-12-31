Игровая клавиатура Cougar Puri RGB получила съёмный USB-кабель и защитную крышку

Компания Cougar побеспокоилась о профессиональных геймерах, которые часто участвуют в различных соревнованиях.

Как правило игроки на соревнования клавиатуру, мышь и гарнитуру приносят собой и Cougar для таких геймеров представила механическую клавиатуру Puri RGB.

Она получила RGB-подсветку с большим количеством настроек, съёмным кабелем USB и защитной накладкой на клавиши.

Последняя крепится на магнитах и защищает Puri RGB от механических повреждений и влаги.

Заявлено, что частота опроса Puri RGB достигает 1000 Гц, также добавлена функция N-Key Rollover, которая способна распознать большое количество одновременных нажатий клавиш.

О ценах и дате продаж игровой профессиональной клавиатуры пока не сообщают.