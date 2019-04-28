IGN в одном видео собрали все фаталити серии Mortal Kombat

Mortal Kombat является одной из самых удачных серий видео игр.

23 апреля на ПК и игровых консолях была выпущена Mortal Kombat 11 и после выхода этой игры IGN на своем канале опубликовала видео со всеми фаталити, которые использовались за всю историю игры. Напомним, первый Mortal Kombat появился в 1992 году.

Фаталити в Mortal Kombat являются завершающим действием в файтинге, а это действие всегда сопровождается очень жестокой расправой над противником.