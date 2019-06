iFixit выпустили «обнажающие» внутреннюю суть iPhone чехлы

iFixit решила для поклонников смартфонов iPhone выпустить недорогие защитные чехлы, которые демонстрируют внутренность смартфона.

Напомним, что iFixit специализируется на ремонте цифровых устройств. Они в Сети известны тем, что разбирают новые гаджеты и присваивают им баллы по ремонтопригодности.

В прошлом году iFixit создала обои для iPhone, на которых изображены внутренние компоненты смартфона. Теперь компания выпустила подобные чехлы.

Защитный чехол демонстрирует «начинку» той модели, для которой он предназначен. Предлагается два вида чехлов, где первый выглядит как «рентгеновский», а вторая модель аксессуара демонстрирует компоненты как будто с аппарата сняли заднюю панель.

Купить чехлы от iFixit можно за 9,99 доллара. Они предлагаются для следующих смартфонов: iPhone 6 и iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs и iPhone Xs Max, и iPhone XR.