iFixit разобрали новый iPhone 11 Pro Max

iFixit 20 сентября разобрали новый iPhone 11 Pro Max. Это было сделано сразу после официального старта продаж устройства. За сутки до этого новый iPhone разбирали вьетнамские блогеры.

Полное описание iPhone 11 Pro Max специалисты iFixit пока не сделали, к тому же смартфону еще не присвоена ремонтопригодность, но можно не сомневаться, что оценка будет низкая.

После разборки iPhone 11 Pro Max были обнаружены компоненты аудиокодека Cirrus Logic 338S00509, память от Toshiba, модем от компании Intel и батарея L-образной формы.

Про оперативную память в смартфоне пока ничего не сообщили.

Накануне «АСТЕРА» сообщала, что пользователи сами додумали куда в новых iPhone подевалось 2 ГБ оперативной памяти.

