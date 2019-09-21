iFixit разобрали новый iPhone 11 Pro Max

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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iFixit разобрали новый iPhone 11 Pro Max

21.09.2019 09:55

iFixit 20 сентября разобрали новый iPhone 11 Pro Max. Это было сделано сразу после официального старта продаж устройства. За сутки до этого новый iPhone разбирали вьетнамские блогеры.
Полное описание iPhone 11 Pro Max специалисты iFixit пока не сделали, к тому же смартфону еще не присвоена ремонтопригодность, но можно не сомневаться, что оценка будет низкая.

После разборки iPhone 11 Pro Max были обнаружены компоненты аудиокодека Cirrus Logic 338S00509, память от Toshiba, модем от компании Intel и батарея L-образной формы.

Про оперативную память в смартфоне пока ничего не сообщили.

Накануне «АСТЕРА» сообщала, что пользователи сами додумали куда в новых iPhone подевалось 2 ГБ оперативной памяти.

Новый IPhone 11 Pro Max разобрали на видео

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