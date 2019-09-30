iFixit разобрали новое поколение планшета iPad

Специалисты iFixit после того как разобрали новый iPhone и Apple Watch Series 5 на определение ремонтопригодности взяли новый 10,2-дюймовый iPad, который был представлен в один день с линейкой смартфонов iPhone 11.

Внутри самого доступного планшета от Apple теперь установлено 3 ГБ оперативной памяти, а в прошлом поколении было 2 ГБ. При этом емкость аккумулятора в планшете оставили такую же, как и в прошлогоднем iPad.

Было отмечено, что в iPad в отдельности можно заменить стекло и дисплей, так как в них не применена полная ламинария. В остальном новое поколение планета разбирается, как и прошлое.

Мастеру придется столкнуться с большим количеством клея и быть максимально осторожным, чтобы не лопнуло стекло.

К тому же в Apple решили на клей приклеить аккумулятор и материнскую плату, а это значительно усложняет их замену.