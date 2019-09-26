iFixit раскрыли секрет автономности Apple Watch Series 5

Специалисты iFixit разобрали еще одну новинку от Apple, и в этот раз у них на столе оказались часы Apple Watch Series 5.

По ремонтопригодности новые часы получили 6 баллов из 10 возможных, а такая же оценка была присвоена и прошлогодней модели «умных» часов от Apple.

Внутренняя компоновка Apple Watch Series 5 очень сильно похожа на прошлые часы, но аккумулятор в новой модели стал больше.

Это и позволило компании реализовать режим AlwaysOn Display, и оставит автономность на уровне Apple Watch Series 4.

