iFixit раскрыли секрет автономности Apple Watch Series 5

iFixit раскрыли секрет автономности Apple Watch Series 526.09.2019 12:47
Специалисты iFixit разобрали еще одну новинку от Apple, и в этот раз у них на столе оказались часы Apple Watch Series 5.
По ремонтопригодности новые часы получили 6 баллов из 10 возможных, а такая же оценка была присвоена и прошлогодней модели «умных» часов от Apple.
Внутренняя компоновка Apple Watch Series 5 очень сильно похожа на прошлые часы, но аккумулятор в новой модели стал больше.
Это и позволило компании реализовать режим AlwaysOn Display, и оставит автономность на уровне Apple Watch Series 4.
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