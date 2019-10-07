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7 ноября : понедельник

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iFixit до винтика разобрали раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold

07.10.2019 19:53

Специалисты iFixit разобрали вторую версию смартфона Samsung Galaxy Fold, и сравнили ее с первым вариантом устройства.
Напомним, Galaxy Fold был направлен на доработку после выявленных дефектов. Корейской компании пришлось дорабатывать защиту гибкого экрана и сложный механизм шарнира.

После доработки защитная плёнка гибкого экрана стала полотно прилегать к корпусу смартфона, тогда как в первой ревизии устройства пленка немного выступала над экраном и туда легко попадала пыль, что и выводило дисплей из строя.

Специалисты iFixit отметили, что ремонтопригодность новой версии Galaxy Fold осталась на прежнем уровне, а именно 2 балла из 10 возможных.

Несмотря на все доработки, в Galaxy Fold дисплей остается самой уязвимой частью, и к нему требуется относиться очень бережно и следить, чтобы на него не попадали твёрдые частицы или разные предметы.

Раскладной Samsung Galaxy Fold проверили на прочность

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