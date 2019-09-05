IFA 2019: Представлены смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2

HMD Global на выставке электроники в Берлине представила два новых смартфона с одинаковой внешностью. Модели под название Nokia 7.2 и Nokia 6.2 имеют одинаковой внешность, но отличаются «железом» и ценой.

Nokia 7.2 получила 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Ее разрешение составляет 20 Мп.

Разрешение экрана 2340х1080 пикселей и в нем есть поддержка HDR 10. На задней панели новинки в круглом блоке размещена тройная камера и светодиодная фотовспышка.

Основной модуль камеры на 48 Мп с диафрагмой f/1,79. Второй датчик ультраширокоугольный на 8 Мп, его угол обора 118 градусов.

Третий на 5 Мп и он является датчиком глубины. Также на тыльной стороне Nokia 7.2 установлен сканер отпечатка пальца.

Процессор в «седьмой» серии используется Snapdragon 660. Памяти предложат 4 или 6 ГБ, а постоянной 64 или 128 ГБ.

Также в аппарате есть слот для карт памяти до 512 ГБ, USB Type-C и стандартный разъём для наушников.

Батарея в смартфоне на 3 500 мАч. Младшая модель — Nokia 6.2 отличается камерами, процессором и оперативной памятью.

Так в круглом блоке установили датчики на 16, 8 и 5 Мп. Фронтальный модуль на 8 Мп.



Процессор в этой модели Snapdragon 636, а оперативной памяти 3 или 4 ГБ. Постоянной памяти предложат 32 или 64 ГБ.

Nokia 7.2 и Nokia 6.2 поступят в продажу под управлением Android 9.0 Pie, но до конца года их должны обновить до Android 10.

Смартфоны поступит в продажу в текущем месяце по цене от 299 евро за Nokia 7.2, тогда как Nokia 6.2 оценивается от 199 евро.





