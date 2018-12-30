«Идеальный» флагман Nokia 10 Max получил 41-мегапиксельную камеру

В Сети распространили первые подробности о флагманской модели Nokia 10 Max, которая будет представлена в будущем.

Впрочем, характеристики предварительные, также как и внешность, которую показали в рендерном видеоролике.

Предполагается, что Nokia 10 Max может получить шестидюймовый экран, в котором не будет каких-либо вырезов, при этом тонкие рамки вокруг.

Также для «идеального» флагмана предлагают камеру с разрешением 41 Мп и камеру для селфи с модулями на 13 и 8 Мп.

Еще такому смартфону приписывают металлический корпус, процессор Snapdragon 835, а также оперативной памяти 10 ГБ.

Кроме этого, в модели должно быть как минимум 256 ГБ постоянной памяти, а вот аккумулятор аж на 6 000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

Конечно же Nokia 10 Max, несмотря на прошлогодний процессор, должен работать в сетях пятого поколения, при этом ОС предлагают Android 8.1 Oreo.

