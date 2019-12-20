IDC: в третьем квартале выросли продажи игровых ПК и ноутбуков

Ранее в отчетах отображалось только падение продаж ноутбуков и компьютеров, а теперь специалисты International Data Corporation (IDC) отмечают резкий рост продаж готовых игровых решений и мониторов для геймеров.

В третьем квартале специалисты зафиксировали прирост продаж игровых настольных ПК и ноутбуков.

По предварительным данным, за отчетный период реализовали 10 млн готовых игровых решений, а это на 10,1% больше, чем годом ранее.



Также спрос вырос на игровые мониторы – 2,2 млн ед. (+76,4%). В IDC уверены, что в 2019 году будет продано 19,9 млн ед. игровых ноутбуков и 16 млн ед. игровых ПК.