IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов

Интернет вещей сейчас считается самым быстрорастущим сегментом цифрового рынка.

По данным аналитической компании IDC, с текущего года по 2023 год расходы на IoT ежегодно будут расти в среднем на 12,6% в год.

Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.

Наибольшие затраты на IoT наблюдаются у транспортных и производственных компаний.

Их затраты составляют примерно треть от общих. Остальная часть приходится на потребительский сегмент, и в нем наиболее востребованным считается направление умного дома.