IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов

IDC: расходы на интернет вещей в 2022 году превысят 1 трлн долларов13.06.2019 22:56
Интернет вещей сейчас считается самым быстрорастущим сегментом цифрового рынка.
По данным аналитической компании IDC, с текущего года по 2023 год расходы на IoT ежегодно будут расти в среднем на 12,6% в год.
Предположительно в 2022 году расходы на интернет вещей в мире превысит 1 трлн долларов, тогда как в текущем году на IoT компании потратят 726 млн долларов.
Наибольшие затраты на IoT наблюдаются у транспортных и производственных компаний.
Их затраты составляют примерно треть от общих. Остальная часть приходится на потребительский сегмент, и в нем наиболее востребованным считается направление умного дома.
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