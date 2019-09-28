Huawei запустит в России свой видеосервис Huawei Video

Huawei в России намерена запустить свой видеосервис Huawei Video. Точная дата запуска пока неизвестна, но это должно произойти в ближайшие месяцы, пишет «РБК».

В связи с санкциями со стороны США китайская компания намерена в международном масштабе запустить свой сервис Huawei Video.

Этот сервис не будет конкурировать с Netflix или Spotify, так как он будет содержать в себе контент с различных платформ.

В России это будет ivi.ru и Megogo. Таким образом пользователь по подписке получит доступ сразу к нескольким сервисам.

Huawei Video в Китае уже работает три года, а в Европе он присутствует в Италии и Испании.

Воспользоваться китайским сервисом могут только владельцы устройств Huawei и Honor.