Huawei запустит в России свой видеосервис Huawei Video

Huawei запустит в России свой видеосервис Huawei Video28.09.2019 14:16
Huawei в России намерена запустить свой видеосервис Huawei Video. Точная дата запуска пока неизвестна, но это должно произойти в ближайшие месяцы, пишет «РБК».
В связи с санкциями со стороны США китайская компания намерена в международном масштабе запустить свой сервис Huawei Video.
Этот сервис не будет конкурировать с Netflix или Spotify, так как он будет содержать в себе контент с различных платформ.
В России это будет ivi.ru и Megogo. Таким образом пользователь по подписке получит доступ сразу к нескольким сервисам.
Huawei Video в Китае уже работает три года, а в Европе он присутствует в Италии и Испании.
Воспользоваться китайским сервисом могут только владельцы устройств Huawei и Honor.
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