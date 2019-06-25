Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 20

Huawei запустила выгодную акцию, чтобы повысить интерес к Honor 2025.06.2019 21:18
Для максимального привлечения внимания новых покупателей китайская компания Huawei запускает разные предложения.
Недавно Huawei запустила специальное предложение, в рамках которого пользователь может получить назад деньги за смартфон, если на нем перестанут работать сервисы от Facebook и Google.
Теперь в Индии бренд Honor предлагает покупателям смартфона Honor 20 в случае необходимости в течение 90 дней с момента покупки вернуть смартфон и получить за него 90-процентную компенсацию.
Обычно возврат техники можно осуществить в течение 14 дней. Новое предложение пока действует исключительно для индийского рынка.
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