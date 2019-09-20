Huawei запустила бета-тестирование для восьми моделей смартфонов

Huawei после презентации своей флагманской линейки Mate 30 объявила о запуске бета-тестирования оболочки EMUI 10 для ряда смартфонов.

В тестировании на первом этапе примет участие восемь моделей, среди которых смартфоны серии Mate 20 и Honor 20, а также Honor V20 и Honor Magic 2.

Установить новую прошивку можно будет на смартфоны с каталожными номерами, указанными в официальном каталоге.

Для принятия участия в тестировании требуется зарегистрироваться и установить на смартфон приложение Huawei Beta.

Сейчас EMUI 10 тестируется на камерафонах Huawei P30 и P30 Pro, а для них финальную версию намерены выпустить в следующем месяце.