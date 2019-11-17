Huawei заплатит хакерам 200 тысяч евро за взлом ее смартфонов

Huawei заплатит хакерам 200 тысяч евро за взлом ее смартфонов17.11.2019 20:15
Подобное предложение очень часто звучит от компании Microsoft.
Китайская компания намерена платить деньги за то, что хакеры будут находить уязвимости в программной системе смартфонов.
Вознаграждения за взлом и обнаружения уязвимостей будет достаточно большими — до 200 тысяч евро.
Предложение от Huawei прозвучало в Мюнхене на специальном собрании, которое было организовано для демонстрации европейским странам, насколько китайская компания использует надежное программное обеспечение.
Ранее власти разных стран неоднократно обвиняли Huawei в том, что она выпускает ненадежное ПО и оборудование.
Напомним, недавно специалисты Kryptowire в недорогих смартфонах обнаружили большое количество приложений с уязвимостями.
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