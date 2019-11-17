Huawei заплатит хакерам 200 тысяч евро за взлом ее смартфонов

Подобное предложение очень часто звучит от компании Microsoft.

Китайская компания намерена платить деньги за то, что хакеры будут находить уязвимости в программной системе смартфонов.

Вознаграждения за взлом и обнаружения уязвимостей будет достаточно большими — до 200 тысяч евро.

Предложение от Huawei прозвучало в Мюнхене на специальном собрании, которое было организовано для демонстрации европейским странам, насколько китайская компания использует надежное программное обеспечение.

Ранее власти разных стран неоднократно обвиняли Huawei в том, что она выпускает ненадежное ПО и оборудование.

Напомним, недавно специалисты Kryptowire в недорогих смартфонах обнаружили большое количество приложений с уязвимостями.