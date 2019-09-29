Huawei запатентовала гибкий смартфон со стилусом

Китайский автопроизводитель запатентовал новый смартфон со складным экраном.

Патентные изображения были опубликованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Модель имеет поддержку стилуса и в сложенном состоянии компактные размеры.

При этом в разложенном состоянии пользователю открывается доступ к большому экрану, приближенному по размерам к планшету.

Выйдет ли такой аппарат на рынок или останется существовать на патенте, пока неизвестно.