Huawei запатентовала гибкий смартфон со стилусом

Huawei запатентовала гибкий смартфон со стилусом29.09.2019 23:05
Китайский автопроизводитель запатентовал новый смартфон со складным экраном.
Патентные изображения были опубликованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Модель имеет поддержку стилуса и в сложенном состоянии компактные размеры.
При этом в разложенном состоянии пользователю открывается доступ к большому экрану, приближенному по размерам к планшету.
Выйдет ли такой аппарат на рынок или останется существовать на патенте, пока неизвестно.
Просмотры:Метки: Huawei